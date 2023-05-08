Чавушоглу обвинил оппозицию в отпугивании российских туристов

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов.

«Это отразилось. Приехало менее 50% того числа, которое приезжало ранее. После этих заявлений российские туристы стали обращать взоры на другие страны. Я надеюсь, мы вернем их. Но вы видите, к чему приводят такие заявления», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Lider Haber.

Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО.