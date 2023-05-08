Кылычдароглу просчитался

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Предвыборная гонка в Турции в самом разгаре. До конца выборов осталось шесть дней. Кто станет президентом Турции на следующие пять лет?

В эти выходные для участия в митинге в поддержку президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана собрались 1,7 миллионов жителей Стамбула. Нечто подобное по масштабам команда Кемаля Кылычдароглу смогла организовать на днях в Измире. Однако следует отметить, что население Измира около 4,5 млн, в то время как население Стамбула составляет 16 миллионов человек. Это значит, что примерно 10% от населения Стамбула участвовало в митинге в пользу действующего лидера. А это немало, если вычесть из 16 миллионов недееспособных (дети, мигранты, и другие ). 1,7 миллиона – это примерно 20% избирателей и это еще не все, кто пришел на митинг.

Поскольку, согласно избирательному законодательству Турции, в последние 10 дней предвыборной гонки официальные опросы проводить нельзя, и все интернет-опросы крупных турецких блогеров в Турции указывают на победу Кылычдароглу, может сложиться впечатление, что именно он наберет больше всего голосов и победит. Однако не все так просто.

Во-первых, в интернет-опросах могут участвовать не только избиратели, но и граждане других государств. Во-вторых, основная аудитория интернет-опросов – молодежь, в том числе и несовершеннолетние, которые не имеют права голоса. То есть интернет-опрос — не показатель…

Однако многие турецкие друзья и эксперты отмечают, что средний класс, средний и крупный бизнес Турции, сельское население, а также верующая часть электората симпатизируют Эрдогану, что дает ему возможность быть избранным на следующей срок.

С другой стороны, как отмечают независимые наблюдатели, ключевую роль на выборах будет играть электорат председателя курдской партии «Мира и демократии» Селахаддина Демирташа, который сейчас отбывает тюремный срок.

«Вперед, Кемаль бей!», — было опубликовано на его официальной странице в Твиттер, лозунг указывает на то, что партия Демирташа поддерживает Кемаля Кылычдароглу, но в коалиции с ним быть не может. Это опасно для Кылычдароглу, поскольку приведет к тому, что пронационалистски настроенный электорат Мераль Акшенер может отвернуться от единого кандидата — Кылычдароглу.

Селахаддина Демирташа обвиняют в том, что РПК — это аффилированная партия. Сама поддержка Демирташа связана с определенными рисками и может сыграть против Кемаля Кылычдароглу. Есть и другие факторы, которые играют против него.

К примеру, сегодня все ведущие западные СМИ открыто поддерживают Кылычдароглу и называют Эрдогана диктатором. Последние 20 лет главный нарратив Эрдогана в его пропаганде строился на сопротивлении Западу, который не желает развития Турции и поддерживает вражеские силы. Это в турецком обществе вызывает обратный эффект, люди видят в открытой поддержке Западом Кылычдароглу злой умысел. Другой вопрос, почему западные СМИ вмешиваются во внутренние дела Турции.

Но даже и это вмешательство скорее на пользу Эрдогану.

Сам Кылычдароглу, выражаясь современным сленгом, допускает ряд недопустимых факапов. К примеру, он громогласно заявил о том, что приведет в страну 300 миллиардов инвестиций, непонятно откуда, непонятно взамен на что. Таких факапов много и последний его провал наблюдался в эти дни: показывая на карте маршрут прокладки «Шелкового пути» в обход Азербайджана, не через Зангезурский коридор, и даже не через Грузию, а напрямую через Иран, он назвал этот коридор «коридором тюркского мира».

Тюркский мир через Иран — звучит неубедительно. Однако он таким образом дает понять Азербайджану, что планы у него на регион совершенно иные, нежели чем у Эрдогана. Проблема Кылычдароглу в одном – будучи опытным политиком в качестве председателя партии, он не соотносит свою кампанию с сухим политическим реализмом в быстро меняющимся мире. Вся его пропаганда и стратегия построена на популизме, и только вокруг Запада. Все успехи Турции в его понимании связаны с Западом. Эрдоган же строит свою предвыборную кампанию на тюркоцентричном единстве, где Турция занимает ведущую роль.

Ниджат Гаджиев