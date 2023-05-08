В Губадлы на рабочего обрушилась скала, его тело нашли в реке

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На идущего на работу рабочего обрушилась скала в Губадлы.

Об этом сообщил главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Аслан Гияслы, передает Report.

В отдел полиции Губадлинского района поступила информация о том, что житель Гаджигабульского района Джошгун Гусейнов, работавший в одной из ремонтно-строительных компаний, сегодня не пришел на работу.

В результате проведенных мероприятий тело Д.Гусейнова 1978 года рождения было обнаружено в русле реки Хекери.

По предварительной версии, он погиб в результате падения на него обломков скалы.

По факту ведется расследование.