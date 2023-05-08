Почему в Азербайджане не говорят о секстинге?

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Неуместные фотографии могут быть самые разные – от задранной юбки до фотографий половых органов. Но не факт, что школьница разослала их сама. Об этом известная правозащитница Кямаля Агадазе заявила в беседе с Minval.az, комментируя распространившуюся на прошлой неделе новость о том, что в Сумгайыте 13-летнюю девочку шантажировали распространением в соцсетях ее неуместных фотографий. В связи с этим мать девочки пожаловалась в Управление полиции города Сумгайыта, по факту проводится расследование.

«В таком возрасте ребенок, как правило, не понимает, что делает, он доверяет и ровесникам, и людям постарше. Но их доверие зачастую не оправдывается, и потому эти скабрезные фотографии и появляются потом в интернете. Самое ужасное, что этими фотографиями потом пользуются и педофилы, и мошенники, которые легко вычисляют адрес, номер телефона и начинают грязно шантажировать ребенка, чтобы вытянуть из него деньги, и немалые деньги, отмечу. А откуда у ребенка деньги? Он боится огласки, терзает себя, идет на кражу у родителей или у сверстников. А если такой возможности не представляется, ребенок шагает либо в петлю, либо с балкона. Единственный выход в такой ситуации — рассказать обо всем родителям, которые, в свою очередь, должны с пониманием отнестись к проблеме. И родители в любом случае должны поддержать своего ребенка», — сказала она.

Однако правозащитница затруднилась сказать, о каких именно фотографиях идет речь, и каким образом они оказались у шантажиста.

«Возможно, девочка послала эти фотографии не сама, это кто-то мог сделать из мести или из зависти. Например, одноклассница сфотографировала в раздевалке на физкультуре или в туалете, например. Повторяю, пока что мы не в курсе, что было на самом деле. Дай Бог, чтобы преступника вычислили и наказали. Но все ли дети могут рассказать родителям о своей проблеме? Конечно же, нет. А зря, потому что, если дома не будет поддержки, ребенок становится изгоем и идет на те самые крайние меры, которые я озвучила. А потому необходимо выслушать, понять и простить, чтобы хрупкая жизнь не оборвалась, чтобы доверие, оказанное ребенком по отношению к родителям, не было обмануто. В 13 лет мы и на велосипеде катались, и с мальчишками дрались, и в волейбол играли, под юбки заглядывали только «конченные», как их с презрением называли сверстники. Сейчас время совершенно другое, из-за легкодоступности информации люди стали злее, циничнее, у них усилилось желание показывать свою «правильность», желание закидывать камнями тех, кто носит шортики. А тем временем в нашей же стране, наш же гражданин цинично шантажирует ребенка в интернете», — отметила Агазаде.

В свою очередь, специалист в области IT-технологий, сотрудник компании Baktelecom, Гули Ахмедов рассказал «Минвалу», что к любому гаджету можно получить доступ при помощи взлома шпионской прогой.

«Этими прогами не только ломают пароли акаунтов, лички и облачные хранилища в Гугле, но еще и прослушивают звонки, перехватывают приходящие СМС и отслеживают всю деятельность в интернете владельца взломанного гаджета. Взломщик может скачать с этого гаджета все, что захочет – от фотографий до личных сообщений, голосовых и видео-файлов», говорит специалист.

Секстинг – именно так именуется переписка, которая подразумевает обмен интимными фотографиями и откровенными сообщениями. Иногда она содержит только флирт, а иногда превращается в текстовую имитацию полноценного полового акта. Понятно, что все мы — не святые, и секстинг сегодня — норма для очень многих пар. Но это нормально только в том случае, если речь идет о взрослых людях, самодостаточных, отвечающих за себя и свои поступки. Но если подобное «общение» происходит между подростками, тут уже все гораздо более сложнее: амбиции, эмоции, неустоявшийся гормональный фон и так далее. И если взрослый человек иногда злоупотребляет полученной информацией, то, что говорить о подростке?

Интересно, что в некоторых странах секстинг среди несовершеннолетних запрещен на законодательном уровне. Например, в Австралии гражданин младше 18 лет не имеет права делать интимные фотографии, отправлять и просить их, а если он старше 10 лет, то может быть привлечен за это к ответственности. В некоторых американских штатах за секстинг тоже предусмотрено наказание. Так, в Аризоне несовершеннолетнему, который отправляет интимные фотографии и получает их, грозит штраф в размере 500 долларов или арест сроком на 30 дней. Во Флориде несовершеннолетних отправка и хранение нюдсов в первый раз карается общественными работами или штрафом. А если он будет пойман еще раз за тем же самым действием, то речь уже будет идти об уголовном наказании. В Канаде отправка интимных изображений и их получение несовершеннолетними трактуется как распространение детской порнографии.

В нашей стране на тему сексинга предпочитают не говорить вслух, хотя в СМИ и в социальных сетях иногда появляются такого рода новости. Причем под ударом представители разных возрастных категорий. Понятно, что в соцсетях такие новости обсуждаются бурно. Более того, среди дискутирующих есть и такие, которые обвиняют в произошедшем женскую половину, выгораживая тем самым шантажистов: «Не надо было посылать свои прелести кому ни попадя».

С одной стороны, доля истины в этих словах есть, ибо представительницы слабого пола зачастую «ведутся» на заверения «в вечной любви» и попадаются на такого рода грязные наживки. Но, с другой стороны, распространять эти фотографии и шантажировать ими — это уже дело противозаконное.

Глава Центра психического здоровья Фуад Исмаилов в своем комментарии «Минвалу» отметил, что сеть кишит неадекватными людьми и всякие извращенцы в интернете — не редкость.

«Как несовершеннолетние девочки попадают в такие ситуации? Необязательно посредством какой-то «любовной» переписки, как считает большинство, прочтя подобные новости. Девочки бывают разные, в каком бы обществе они ни воспитывались. Одни могут стесняться своего тела, а другие — хвастаться. Часто девочки оказываются под влиянием более взрослых парней, которые, зная их наивность, манипулируют: «Покажи свои фото на пляже, в купальнике». И после каждого высланного фото – похвалы, кружащие голову, восхищение. Иногда манипуляторы берут «на слабо», дескать, а слабо показать большее? И как только девочка войдет в азарт и переступит запретную черту, она уже на крючке. Ею уже можно управлять», — объяснил Фуад Исмайлов.

Девочки-подростки могут отправлять интимные фотографии, не видя опасности. Даже стыдясь, они могут поддаться на уговоры парней, которые убеждают, что в «этом нет ничего особенного» или «это такого рода подарок для него». Убеждая, парень заманивает девушку в злые оковы, она ведь не в курсе, что он вполне может переслать ее фотографию всем своим друзьям и выиграть спор, например.

Но давайте не будем спешить с осуждениями: если взрослые зачастую попадают в неловкие ситуации, то что же говорить о детях? Кроме того, сегодня каждый ребенок, каждый подросток снабжен смартфонами, привычка фотографировать и снимать на видео все, происходящее вокруг (а иногда в самые неподходящие моменты), уже превратилось в норму. Шантажировать неуместными фотографиями можно из мести, на спор, за финансовые и прочие преференции, обещанные кем-то в случае, если….

«Итак, ребенок попал в сложную ситуацию, и, не важно, сам он послал свои фотографии или же стал жертвой нечистоплотных «друзей» или сверстников, снявших его тайно – в туалете, в раздевалке, в душевой — он обязательно должен рассказать обо всем своим родителям сразу же, не договариваясь с шантажистом, ни в коем случае не идя у него на поводу. Это важно. А родители должны повести себя мудро, должны стать для своего ребенка самой настоящей железобетонной опорой, поддержать, доказать свое право зваться другом. Кроме того, родители должны сразу же обратиться в правоохранительные органы, чтобы шантажистом занялись всерьез. Правда, общество у нас по-прежнему частично живет по системе условностей, дескать, лучше не выносить сор из избы, не «светить» в полиции своего ребенка. Так думает сама жертва шантажиста, и, в первую очередь, так думает и шантажист. Да, законом предусмотрено наказание за подобные деяния, но шантажист знает, что далеко не каждый расскажет взрослым о своей «стыдной» проблеме, а если и расскажет, то далеко не каждые родители поддержат в этом случае. Вот тут и кроется корень зла», — сказал психиатр.

Родители, по его словам, должны быть друзьями своим детям, а не просто кормить их и одевать. Родительская задача – защитить ребенка, показать, что они всегда на его стороне и готовы вместе справляться с трудностями.

Безусловно, упрекать, ругать и стыдить его в этой ситуации нельзя — это приведет к тому, что ребенок замкнется. Лучше прямо сказать, что не будете ругать, «даже если…» и перечислить варианты, среди которых будет секстинг. Ребенок может уточнить значение слова, и тогда, объясняя, родитель сможет помочь ему заговорить о проблеме. А ребенок, в свою очередь, доверится родителю.

В завершении хочется отметить, что в уголовном законодательстве очень мало статей, которые правильно квалифицировали бы секстинг. В Уголовном кодексе есть лишь статьи 148-1 (оскорбление и клевета с использованием поддельных профилей в интернете) и 171-1 (распространение детской порнографии), под которые можно как-то подвести указанные выше правонарушения. Кстати, последнее карается лишением свободы сроком до 5 лет, при повторном совершении и более тяжких последствиях — лишение свободы сроком до 8 лет. Учитывая, что в Азербайджане секстинг стал актуальной проблемой среди школьников, необходимо детально изучить эту негативную динамику и внести в законодательство соответствующие изменения, а также ужесточить карательные меры. Параллельно необходимо ввести в школах предмет, который помог бы детям развить принцип защиты и сделал бы их юридически грамотными.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Гражданское общество, построение правового государства».