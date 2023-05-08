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Ильхам Алиев посетит Литву

Aliyev

Вильнюс в мае ждет с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщают литовские СМИ.

«Мы положительно оцениваем нынешний уровень нашего сотрудничества, политический диалог между странами значительно укрепился за последние пару лет», — сказал глава литовской дипломатии.

В свою очередь Байрамов отметил, что обсуждались пути углубления экономического и транзитно-транспортного сотрудничества стран.

«(…) мы пригласили литовские транзитные и логистические компании воспользоваться Зангезурским коридором. В настоящее время Азербайджан пытается привлечь больше инвестиций и инноваций. Приглашаем литовские компании и инвесторов воспользоваться благоприятными условиями, созданными в свободной экономической зоне и индустриальных парках», — сказал он.

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