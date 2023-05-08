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Китай предостерег США от пересечения красной черты по Тайваню

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Китайские власти считают неприемлемой политику Вашингтона по Тайваню и предостерегают Соединенные Штаты от пересечения красной черты в тайваньском вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом.

«Вы должны проявить уважение [и учитывать] красную черту [в отношениях] с Китаем, прекратить ущемлять суверенитет, безопасность, и интересы развития нашей страны. Прежде всего речь идет о проблеме Тайваня», — приводит слова Цинь Гана сайт МИД КНР.

Как он отметил, Пекин не намерен мириться с политикой США, когда «с одной стороны, поддерживается диалог, с другой — против Китая используется давление». «Вы должны прекратить обессмысливать принцип «одного Китая», перестать поддерживать сепаратистские элементы, которые выступают за так называемую независимость Тайваня, прекратить оказывать им содействие», — подытожил Цинь Ган.

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