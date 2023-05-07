Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления

На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
«При этом она вполне способна вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся», — отметил глава ГУР.
По словам Буданова, сейчас Россия накапливает ракеты, чтобы сорвать планирующееся контрнаступление ВСУ.