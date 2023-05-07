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Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления

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На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

«При этом она вполне способна вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся», — отметил глава ГУР.

По словам Буданова, сейчас Россия накапливает ракеты, чтобы сорвать планирующееся контрнаступление ВСУ.

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