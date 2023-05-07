Нетаньяху заявил о рекордном числе ликвидированных в Израиле террористов

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Более 110 человек ликвидированы или задержаны с начала года израильскими силовиками за причастность к террористической деятельности, что стало рекордным результатом.

Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«С начала года мы ликвидировали и задержали более 110 террористов. Это рекордные показатели», — заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Как подчеркнул Нетаньяху, эти действия по борьбе с терроризмом требуют проведения сложных операций, в том числе в центрах городов, с минимальным ущербом для израильских сил и лиц, не имеющих отношения к террору. «Действительно, 90% жертв с палестинской стороны — террористы. Хочу подчеркнуть — это достижение международного масштаба», — сказал он.

По мнению израильского премьера, силы безопасности страны показывают выдающиеся результаты в области борьбы с терроризмом и заслуживают в связи с этим «самой высокой оценки и уважения». «Каждый террорист знает, что будет уничтожен. Длинная рука Израиля дотянется до любого, кто попытается причинить вред нашим гражданам», — добавил Нетаньяху.