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В Украину прибыли первые израильские радары для системы предотвращения ракетных атак

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Первые радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли в Украину, сообщает издание Israel Defense.

Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения минобороны Израиля.

Радары используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей конкретного района, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.

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