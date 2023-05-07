В Берлине прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

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Представители азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении и в настоящее время проживающих в разных странах мира, 7 мая провели в столице Германии Берлине конференцию на тему права на возвращение, сообщает Report.

Как передает Община Западного Азербайджана, в мероприятии, совместно организованном Альянсом азербайджанцев Германии и Общиной Западного Азербайджана, приняли участие около сотни активистов Западного Азербайджана, проживающих в разных странах мира.

В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем Общины Западного Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азизом Алекберовым. В состав делегации вошли заместитель председателя правления общины, депутат Рамиль Гасан и пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по теме Западного Азербайджана, о деятельности Общины Западного Азербайджана в сфере реализации права на возвращение и шагах, которые могут быть предприняты для получения поддержки мирового сообщества в вопросе прав человека.

По итогам мероприятия была принята декларация.