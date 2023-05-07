Состоялась акция по озеленению, организованная Милли Меджлисом

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7 мая по инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

В акции приняли участие глава Милли меджлиса Сахиба Гафарова, первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместители председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, руководители парламентских комитетов, депутаты и коллектив парламентского Аппарата.

Также присоединившийся к акции министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил, что в ходе неё были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья.