В США сенаторы-республиканцы против повышения потолка госдолга без реформ бюджета

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Группа из 43 членов Сената Конгресса от Республиканской партии отказалась согласовывать повышение потолка госдолга.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо группы демократического большинства в сенате Чаку Шумеру.

По мнению сенаторов, администрация президента должна пойти на существенное сокращение государственных расходов и провести бюджетные реформы. «Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в письме сенаторов от Республиканской партии, в числе которых лидер меньшинства Митч Макконнелл.

Байден и высшие лидеры Конгресса должны 9 мая провести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета. Но, по мнению демократов, привязывать сокращение расходов к увеличению лимита долга — это «захват заложников».