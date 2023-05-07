Обнародованы сроки завершения строительно-восстановительных работ в поселке Гадрут

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Глава государства заложил фундамент административного центра в поселке Гадрут, площадь этого административной территории составляет 4,2 га.

Об этом заявил главный советник Специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Али Зейналов.

Али Зейналов отметил, что эта территория включает в себя административное здание, здание муниципалитета и офисы других учреждений: «Хочу также отметить, что глава государства заложил фундамент первого жилого квартала в поселке Гадрут. На первом этапе будет построено 28 домов. В этих домах будет 1, 2, 3, 4 и 5 комнат, а площадь квартир составит 70-120 квадратных метров. Довожу до вашего сведения, что помимо этого к 2025 году планируется восстановить и сдать в эксплуатацию среднюю школу на 360 ученических мест в поселке Гадрут. Строительство и восстановление объектов в поселке Гадрут и благоустройство прилегающих территорий планируется завершить в 2025 году».