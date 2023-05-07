ЧВК «Вагнер» получат необходимые снаряды и остаются воевать в Бахмуте, заявил Пригожин

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ЧВК «Вагнер» получат необходимые снаряды, заявил Евгений Пригожин.

«В сухом остатке следующее — нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», заявил Пригожин.