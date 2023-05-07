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Халаф Халафов провел политконсультации в Австрии

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5 мая 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым совершила рабочий визит в Австрийскую Республику с целью проведения очередных политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрийской Республики.

Как сообщили в МИД, на политконсультациях австрийскую делегацию возглавил генеральный директор по двусторонним отношениям и общей внешней политике Евросоюза Федерального министерства Европы и международных дел страны, политический директор Грегор Кёсслер.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено наличие большого потенциала в сфере торгово-экономических отношений между двумя странами, обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций.

Были обсуждены также усилия нашей страны по установлению прочного мира в регионе, неконструктивная позиция и непрекращающиеся провокации Армении, проводимые на освобожденных от оккупации наших территориях восстановительно-строительные работы, проекты, реализуемые с целью возвращения жителей в свои дома, вопросы реинтеграции жителей армянского происхождения Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана.

Делегация МИД Азербайджана провела и ряд других встреч в Австрии.

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