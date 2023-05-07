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Президент Кыргызстана отправился с официальным визитом в Москву

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился сегодня с официальным визитом в Москву, в ходе которого он проведет переговоры с Владимиром Путиным и посетит парад Победы. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Кыргызстана.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву. В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи лидеры стран обсудят «актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки», а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Также в рамках официального визита запланированы встречи Жапарова с «другими официальными лицами» России.

«Кроме этого, глава государства 9 мая в качестве почетного гостя посетит парад Победы в Москве», — подчеркивается в сообщении.

В состав кыргызской делегации в том числе вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов и глава МВД Улан Ниязбеков

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