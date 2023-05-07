В Абшеронском районе задержан подозреваемый в убийстве супруги

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В Абшеронском районе задержан гражданин Турции Мухаммет Гюндюз, подозреваемый в убийстве своей супруги, сообщает Report.

Седьмого мая около полуночи поступила информация о смерти Тюркяны Гюндюз, 1982 года рождения.

В ходе проведенных расследований возникли обоснованные подозрения, что гражданин Турции Мухаммет Гюндюз, 1967 года рождения, совершил умышленное убийство своей супруги Тюркяны Гюндюз, нанеся последней ножевые ранения во время произошедшей между ними ссоры.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленно убийство) УК Азербайджана. М.Гюндюз задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.