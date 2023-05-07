Генштаб ВСУ: Уничтожен зенитно-ракетный комплекс россиян

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Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники российской армии. Также был нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая. Отмечается, что за сутки Сил обороны также уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.