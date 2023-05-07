Кадыров попросил Путина отправить чеченские подразделения в Бахмут вместо ЧВК «Вагнер»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что официально попросил президента РФ Владимира Путина отправить подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Бахмут вместо ЧВК «Вагнер».

«Подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации В.В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в г.Артёмовск (Бахмут). Письмо уже отправлено», — гласит последняя запись в телеграм-канале Кадырова, к которой приложена копия письма.

В письме содержится просьба к президенту дать министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение отправить подразделения «Ахмата» в Бахмут и передать им там позиции ЧВК «Вагнер».