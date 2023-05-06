В Эстонии будут штрафовать за символику России до 9 мая

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Власти Эстонии издали приказ, согласно которому любители «русского мира» в стране» будут оштрафованы в течение этих дней вплоть до 9 мая.

Административному наказанию будут подвержены те, кто выйдет на улицу с советской или российской символикой, а также размещают в интернете российскую пропаганду.

Финансовое взыскание за флаги РФ и СССР составит $1200 евро. За любую символику со знаками «Z» и «V» будут штрафовать на сумму, практически равную средней зарплате в стране.

«Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку», — отметила подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елена Мирошниченко.

По ее словам, в период с 5 по 9 мая в Эстонии запрещены все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой России, развязавшей войну в Украине.

«В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет», — подчеркнула она.