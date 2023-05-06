МВФ: В мире наблюдается постепенный отказ от доллара

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В мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда МВФ Кристина Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Об этом пишет издание Fxstreet.

Комментируя перспективы использования этой валюты в глобальном масштабе в будущем, она подчеркнула, что эта тема не вызывает особой озабоченности.

”Дедолларизация не входит в список моих тревог. Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. По крайней мере, не в ближайшее время”, – сказала Георгиева.

Впрочем, гораздо больше волнуются в МВФ относительно другой значимой проблемы.

“В банковском секторе могут быть более уязвимые места”, – предупредила Георгиева и отметила, что МВФ видит больше проблем по регулированию и раскрытию информации в банковском секторе.