«Очень рад вас видеть»: Песков целовал руку вернувшейся в Россию Алле Пугачевой (видео)

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В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая.

Проститься с Юдашкиным — одним из самых известных советских и российских кутюрье — пришли сотни людей, в их числе многие деятели культуры и шоу-бизнеса. В траурном зале съёмка была запрещена.

Среди тех, кто пришёл на похороны — певица Алла Пугачёва, которая с сентября прошлого года не была в России.

На похороны пришёл также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Песков, увидев Пугачеву, выразил ей соболезнования и сказал, что рад ее видеть, поцеловав руку. «Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал пресс-секретарь примадонне.

Алла Пугачёва выступила против войны в Украине, а её муж Максим Галкин, неоднократно выступавший с антивоенными заявлениями, был включён в реестр «иностранных агентов». Песков ранее, комментируя это, говорил, что Галкин допускал «плохие» высказывания, а Пугачёва — нет.