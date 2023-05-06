Кадыров позвал наемников ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения.

«В ЧВК «Вагнер» очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. Если вы [бойцы ЧВК] останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне. Вы знаете [командира «Ахмата»] Апты Алаудинова, он сейчас на месте, [депутата Госдумы] Адама Делимханова, вы знаете наших командиров. Можете с ними связаться — любая группа, количество не имеет значения. Мы создадим для вас лучшие условия», — сказал Кадыров в опубликованном видео в своем Telegram-канале.