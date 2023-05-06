Эрдоган: Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки

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За последние двадцать лет Турция преодолела больший путь развития, нежели за предыдущие 80 лет становления Республики. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери.

По его словам, за два десятилетия в стране осуществлены грандиозные программы и проекты, «о которых ранее и не мечтали» в стране. «Современная Турция – это государство с ВВП, достигающим объема в 1 трлн долларов. Объем экспорта вырос с 36 млрд до 255 млрд долларов. Резервы Центробанка достигают 115 млрд долларов. Мы обнулили долг перед МВФ, который ранее составлял 23,5 млрд долларов. Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки», — сказал политик.

Эрдоган отметил, что число трудоустроенных в Турции приблизилось к 32 млн, а доходы многих сфер экономики, в том числе туризма растут. Турпоток в нашу страну составил 52,5 млн человек в год и это не предел, заверил президент.

«Все это – показатели успехов ни только властей, но и всего 85 млн населения Турции», — подчеркнул глава государства.

Далее он привлек внимание к усилиям по устранению последствий февральских землетрясений, жертвами которых стали более 50 тыс. граждан Турции. «Правительство при поддержке граждан активно восстанавливает пострадавшие провинции. Граждан, лишившихся домов разместили в 837 500 палатках и 100 тыс. модульных домов. Число запланированных к строительству домов в городах составляет 141 300, в селах – 58 630», — отметил турецкий лидер.