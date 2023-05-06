«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Эрдоган: Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки

2023 01 18T105606Z 1411367087 RC2YSY9C5S8L RTRMADP 3 TURKEY ELECTION ERDOGAN pic4 zoom 1500x1500 91899

За последние двадцать лет Турция преодолела больший путь развития, нежели за предыдущие 80 лет становления Республики. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери.

По его словам, за два десятилетия в стране осуществлены грандиозные программы и проекты, «о которых ранее и не мечтали» в стране. «Современная Турция – это государство с ВВП, достигающим объема в 1 трлн долларов. Объем экспорта вырос с 36 млрд до 255 млрд долларов. Резервы Центробанка достигают 115 млрд долларов. Мы обнулили долг перед МВФ, который ранее составлял 23,5 млрд долларов. Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки», — сказал политик.

Эрдоган отметил, что число трудоустроенных в Турции приблизилось к 32 млн, а доходы многих сфер экономики, в том числе туризма растут. Турпоток в нашу страну составил 52,5 млн человек в год и это не предел, заверил президент.

«Все это – показатели успехов ни только властей, но и всего 85 млн населения Турции», — подчеркнул глава государства.

Далее он привлек внимание к усилиям по устранению последствий февральских землетрясений, жертвами которых стали более 50 тыс. граждан Турции. «Правительство при поддержке граждан активно восстанавливает пострадавшие провинции. Граждан, лишившихся домов разместили в 837 500 палатках и 100 тыс. модульных домов. Число запланированных к строительству домов в городах составляет 141 300, в селах – 58 630», — отметил турецкий лидер.

Теги:
Из этой рубрики
kadirov
Мир

Кадыров позвал наемников ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения

2023/05/06, 21:07
Screenshot 150
Мир

«Очень рад вас видеть»: Песков целовал руку вернувшейся в Россию Алле Пугачевой (видео)

2023/05/06, 20:58
karnaj
Мир

Марш под звуки карная

2023/05/06, 20:50
2023 01 18T105606Z 1411367087 RC2YSY9C5S8L RTRMADP 3 TURKEY ELECTION ERDOGAN pic4 zoom 1500x1500 91899
Мир

Эрдоган: Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки

2023/05/06, 20:44
podolyak
Мир

Офис Зеленского отреагировал на подрыв автомобиля Прилепина

2023/05/06, 20:02
prilepin
Мир

Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

2023/05/06, 19:48
prigojin2
Мир

WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

2023/05/06, 18:55
gaz3
Мир

Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

2023/05/06, 18:15
Orenburg
Мир

В Оренбурге при обрушении карусели пострадали около 15 человек

2023/05/06, 17:29