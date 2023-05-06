Спикер ВСУ: Пригожин блефует, в Бахмуте идут тяжелые бои

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В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Заявление Евгения Пригожина о снарядном голоде у частной военной компании «Вагнер» являются блефом. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии CNN.

«Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому слова Пригожина — это полный блеф», — заявил он.

Череватый также отметил, что ВСУ всё еще удерживают часть Бахмута.

«Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Какого-то крупного прорыва противник не добился», — заявил спикер.

Отметим, что на днях главарь «Вагнера» Пригожин после долгого перерыва возобновил жесткую критику российского военного командования.

Вчера он заявил о намерении вывести «Вагнера» из Бахмута 10 мая. Предварительно уже достигнута договоренность, что на их место зайдут «кадыровцы».