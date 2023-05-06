Офис Зеленского отреагировал на подрыв автомобиля Прилепина

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В Офисе президента Украины намекнули, что покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина осуществили российские же спецслужбы.

«Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих», – написал в своем «Твиттере» советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, Кремль пытается продлить «агонию путинского клана» и сохранить «иллюзорный тотальный контроль», для чего и разворачивает маховик репрессий.

— Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной, – считает Подоляк.