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Кадыров заявил о том, что «разрабатывает стратегию по взятию Бахмута» (видео)

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что «вместе с Минобороны РФ разрабатывает стратегию по взятию Бахмута». Об этом он рассказал в видеообращении.

По словам Кадырова, после того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Минобороны России с просьбой издать боевое распоряжение о замене его подразделений на бахмутском направлении, он также обратился к Минобороны с предложением заменить отряды «Вагнер» на этом направлении на чеченский спецназ «Ахмат».

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что «Вагнер» будет выведен с бахмутского направления из-за недостаточного снабжения снарядами после 10 мая.

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