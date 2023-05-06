Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации по мини-футболу

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6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Всемирной федерации по мини-футболу Филипом Джудой, сообщает «Азертадж».

На встрече было высоко оценено участие Ф.Джуды в прошедшем в Баку международном турнире по мини-футболу, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив реализуемые в нашей стране последовательные меры в целях развития спорта, было доведено до внимания, что Азербайджан уже признан в мире спортивной страной, и его достижения в этой области высоко оцениваются международным спортивным сообществом.

Вместе с тем были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджанской федерацией по мини-футболу и Всемирной федерацией по мини-футболу.