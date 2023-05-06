Садись, «двойка»: Глава МИД Франции продолжает удивлять своей политической безграмотностью

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Как и следовало ожидать, «дипломатическая вонь» политической безграмотности главы МИД Франции Катрин Колонны, посетившей на прошлой неделе Баку, продолжает озонировать воздух. Создается впечатление, что эта особа в погоне за «армянской любовью» сильно увлеклась мазохизмом, и получает удовольствие от вербальной порки, которую она заслужила от азербайджанцев.

Сия дама всего лишь за два дня пребывания в регионе Южного Кавказа умудрилась допустить столько политических ляпов, коих переиграть невозможно.

Начнем с того, что Катрин Колонне вздумалось сыграть роль ментора в армяно-азербайджанском конфликте. Она почему-то решила, что законно установленный азербайджанской стороной ППП на Лачинской дороге, по французско-армянским мерилам, является незаконным. Впрочем, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем на совместном брифинге с главой МИД Джейхуном Байрамов мадам Колонна получила свою порцию унижения. Естественно, в дипломатической форме.

Так, совсем далекая от уважения госпожа Колонна, высказываясь по поводу установки Азербайджаном ППП на своей же территории, брякнула, что «Франция не приемлет односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном». В ответ президент и глава МИД дали ясно понять, что Катрин Колонна забрела не в свой огород.

В ходе встречи Ильхам Алиев отметил, что создание погранично-пропускного пункта на условной азербайджано-армянской границе, в начале дороги Лачин-Ханкенди, является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения нашей территориальной целостности.

Ту же истину озвучил глава МИД Азербайджана во время совместного с французским визави брифинга. Однако Колонна, как и подобает «двоечнице» средней школы, урок не освоила. Вместо этого Катрин Колонна в Ереване ляпнула очередной бред.

Глядя на могилы армянских оккупантов, которые нашли свою бесславную смерть на азербайджанской земле, Колонна заявила, что ее «захлестывают эмоции при виде сотен могил армянских солдат, погибших при защите…своей страны». Можно было бы списать все эти промашки на волнение Колонны, но, как выяснилось, она действительно является полным нулем в политике. И вот почему.

«Мы должны отличать ситуацию Армении и Азербайджана от ситуации Нагорного Карабаха, который является населенным армянами анклавом в Азербайджане. Об этом заявила в интервью France Inter министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она подчеркнула, что Франция привержена содействию мирному соглашению между двумя странами, и отметила, что позиция Парижа, ЕС и Международного суда заключается в том, что блокада Лачинского коридора должна быть снята без каких-либо условий.

Заявление Колонны является ничем иным, как оксюморон. И чтобы истина дошла до умов проармянских французов, необходим небольшой ликбез. Глава целого МИД Франции даже понятия не имеет, что означает слово «анклав». А анклав – это территория какого-либо государства или часть её, со всех сторон окружённая территорией другого государства. То есть Колонна не в курсе того, что Карабахский регион никоим образом не может считаться анклавом. Даже сама Армения была вынуждена признать, что данный регион является неотъемлемой частью Азербайджана. Но Колонне вздумалось стать большей армянкой, чем сами армяне.

И при таком подходе к решению проблемы Катрин говорит о содействии Франции мирному соглашению?

Есть такое устойчивое выражение: «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих». Французы, конечно же, не древние греки со своим «троянским конем», но подпускать их близко не следует. Мир в понимании армян и их французских покровителей вовсе не голубь Пикассо. Слово «мир» они рассматривают через призму своих хищнических взглядов. Но ведь на всякого хищника найдется свой охотник, не правда ли?

Фарид Теймурханлы