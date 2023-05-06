Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира

106 Просмотров

Турция станет одной из 10 крупнейших экономик мира. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления в Кайсери.

По его словам, за последние 20 лет в Турции была проделана серьезная работа: «У нас уже сейчас система здравоохранения лучше, чем в Европе. Мы сами производим беспилотные летательные аппараты. Мы развиваем эти возможности нашей страны каждый день».

Эрдоган отметил, что они передали десантный корабль «TCG Anadolu» вооруженным силам страны. Турецкий лидер заявил, что правительство отличается от оппозиции своими достижениями.