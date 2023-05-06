«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира

photo 2023 03 01 11 21 50

Турция станет одной из 10 крупнейших экономик мира. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время своего выступления в Кайсери.

По его словам, за последние 20 лет в Турции была проделана серьезная работа: «У нас уже сейчас система здравоохранения лучше, чем в Европе. Мы сами производим беспилотные летательные аппараты. Мы развиваем эти возможности нашей страны каждый день».

Эрдоган отметил, что они передали десантный корабль «TCG Anadolu» вооруженным силам страны. Турецкий лидер заявил, что правительство отличается от оппозиции своими достижениями.

Теги:
Из этой рубрики
gaz3
Мир

Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

2023/05/06, 18:15
Orenburg
Мир

В Оренбурге при обрушении карусели пострадали около 15 человек

2023/05/06, 17:29
photo 2023 03 01 11 21 50
Мир

Эрдоган: Мы сделаем Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира

2023/05/06, 17:18
Screenshot 1 44
Мир

Состоялся новый обмен пленными: домой вернулись 45 «азовцев»

2023/05/06, 17:12
Screenshot 877
Мир

В Украине намекнули, кто подорвал машину Прилепина

2023/05/06, 16:50
usa
Мир

Шестой флот США и силы НАТО начнут трехнедельные учения «Грозный щит 2023»

2023/05/06, 16:37
indiya
Мир

СМИ: В Индии при беспорядках погибли не менее 54 человек

2023/05/06, 16:25
mina
Мир

Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

2023/05/06, 16:15
1ACF5D19 84DD 4D20 A85F 7D3ECBFD824A
Мир

СК квалифицировал покушение на Прилепина как теракт (обновлено)

2023/05/06, 16:02