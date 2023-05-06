Воскресенье в Баку будет теплым

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По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 18-23 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны осадки. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.