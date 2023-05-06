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Пропагандист Прилепин тяжело ранен

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Писатель Захар Прилепин тяжело ранен, утверждает РБК. В машине с ним ехала дочь, но она вышла за несколько минут до взрыва, пишет Baza.

По информации источника РБК, Прилепин возвращался в Москву из «ЛДНР». Он пересек пропускной пункт на приграничной территории. По дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Блогер Анатолий Шарий пишет, что у Прилепина, по предварительной информации, травматическая ампутация, «за его жизнь борются врачи»

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