Пропагандист Прилепин тяжело ранен

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Писатель Захар Прилепин тяжело ранен, утверждает РБК. В машине с ним ехала дочь, но она вышла за несколько минут до взрыва, пишет Baza.

По информации источника РБК, Прилепин возвращался в Москву из «ЛДНР». Он пересек пропускной пункт на приграничной территории. По дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Блогер Анатолий Шарий пишет, что у Прилепина, по предварительной информации, травматическая ампутация, «за его жизнь борются врачи»