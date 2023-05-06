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Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов

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Российские власти приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как утверждается, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.

В то же время, по словам так называемого «министра транспорта Крыма» Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», — утверждает так называемый «министр».

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