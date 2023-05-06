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США впервые передадут Тайваню оружие по ускоренной процедуре

usa

Администрация президента США Джо Байдена готовит для Тайваня пакет вооружений стоимостью 500 миллионов долларов, используя механизм ускоренного предоставления оружия, который применяет для помощи Украине. Об этом из собственных источников узнали агентства Bloomberg и Reuters.

Пакет помощи Тайваню будет предусматривать отправку имеющихся запасов американского оружия и вспомогательного оборудования в рамках так называемого президентского полномочия на сокращение вооружений (Presidential Drawdown Authority).

Это позволит США обойти часто длительный процесс заключения контрактов и производства вооружений, который привел к задержкам в поставках Тайваню оружия уже на сумму 19 миллиардов долларов.

Какое именно оружие Тайвань получит в новом пакете военной помощи, пока не известно.

В бюджете на 2023 год Конгресс США уполномочил Байдена использовать вооружение стоимостью до 1 миллиарда долларов с американских складов для помощи Тайваню. Пакет на 500 миллионов долларов станет первым использованием этих средств.

В то же время Конгресс США не предусмотрел финансирование на замену оружия, которое будут передавать Тайваню, поэтому Пентагону придется искать эти деньги позже.

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