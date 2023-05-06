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ISW: РФ отказалась от захвата Бахмута

baxmut

Российская армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области.

Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Такой вывод содержится в очередном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом уточняется, что такая ситуация может поставить ЧВК «Вагнера» и ее главаря Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.

Американские аналитики уверены, что очевидный гнев Пригожина в одном из последних видео говорит о том, что минобороны РФ, вероятно, отменило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место театра военных действий.

Такой поворот событий очевидно имеет все шансы серьезно подорвать способность боевиков «Вагнера» действовать эффективно.

Кроме того подчеркивается, что постоянная настойчивость ЧВК «Вагнера» в Бахмуте несовместима с общим замедлением темпов российских операций в других частях Украины.

Как известно, ранее Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

При этом «повар Путина» в очередной раз «перевел стрелки» на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

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