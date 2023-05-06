Шарифов заявил о необходимости внесения изменений в госбюджет

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Для выполнения в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева задач, стоящих перед страной, возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет на 2023 год. Об этом сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов в кулуарах конференции на тему «Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода».

Он отметил, что глава государства обозначил основные направления.

«В первую очередь быстрыми темпами реализуется программа финансирования проектов, предусмотренных программой «Большое возвращение». С другой стороны, также есть необходимость в дополнительных средствах для укрепления обороноспособности страны. Для этого планируется пересмотр бюджета», — сказал Шарифов (цитата по Тренду).

Профицит государственного бюджета по итогам первого квартала 2023 года составил 1,723 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета составили 8,29 миллиарда манатов, а расходы — 6,567 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета от ненефтяного сектора в январе-марте 2023 года составили 4,43 миллиарда манатов, или 53,4 процента от общего дохода государственного бюджета, а по нефтяному сектору — 3,86 миллиарда манатов.