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В Берлине разрешили демонстрацию флагов Украины, российские флаги остались под запретом

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Суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию флагов Украины 8 и 9 мая. Об этом написал в Twitter адвокат организации берлинских украинцев «Вече» Патрик Хайнеманн.

«Административный суд поддержал наше мнение: запрет на украинские флаги является — говоря словами самого суда — очевидно незаконным».
Украинские песни также разрешены.

Демонстрация российских флагов около советских мемориалов в эти дни осталась под запретом. В том числе сохраняется запрет на буквы Z и V, которые российские военные и пропагандисты используют как символ войны в Украине.

Ранее правоохранители в Германии собирались ограничить использование как российской, так и украинской символики.

В прошлом году полиция Берлина также запретила демонстрацию российского и украинского флагов и георгиевскую ленточку, чтобы предотвратить провокации. Позже сенат Берлина разрешил использование украинского флага 8 и 9 мая.

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