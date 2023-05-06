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Баку обвинил Париж в неуважении суверенитета

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывания министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны против Азербайджана в ходе интервью Общественному радио «France Inter».

Колонна в интервью назвала Карабахский регион анклавом внутри Азербайджана, населенного армянами. Она еще раз заявила, что Лачинская дорога находится в «блокаде», и потребовала ее открытия.

«То, что министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна ошибочно назвала Карабахский регион Азербайджана «анклавом» внутри Азербайджана в форме «Нагорного Карабаха», является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к правам азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе.

Еще раз хотим напомнить французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией и составной частью Азербайджана.

Вместе с тем, утверждение французской стороны о том, что пограничный контрольно-пропускной пункт «Лачин», созданный Азербайджаном на своей суверенной территории и через который жители армянской национальности уже начали прозрачно проходить в обоих направлениях, якобы блокирует дорогу, не имеет никаких оснований.

Азербайджан осуществляет охрану своих границ и их пересечение происходит в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне.

Французская сторона должна положить конец таким провокационным и подстрекательским идеям, которые не служат миру и стабильности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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