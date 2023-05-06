ЕС приветствует переговоры Байрамова и Мирзояна в США

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Европейский Союз приветствует переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Есть обнадеживающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе 4-дневных переговоров. Прогресс может быть достигнут только путем диалога. Мы продолжаем быть вместе с Арменией и Азербайджаном и работать с нашими партнерами для устойчивого мира», — написал он в Twitter.