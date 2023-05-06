В США впервые провели операцию на головном мозге ребенка до его рождения

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Команда врачей Бостонской детской больницы (США) впервые в мире успешно провела операцию на головном мозге ребенка до его рождения, сообщает CNN.

Пациенткой стала Денвер Коулман. В середине февраля во время УЗИ у нее обнаружили порок развития вены Галена, несущей кровь от мозга к сердцу (диагноз называется «Аневризматические мальформации вены Галена»). Месяц спустя, 15 марта, девочку прооперировали в утробе матери, а 17 марта она успешно появилась на свет: ей не понадобились дополнительные препараты и оборудование для поддержания жизнедеятельности, и сейчас она развивается без лекарств, как здоровый ребенок.

Обычно младенцев с таким диагнозом лечат после рождения с помощью катетера, в который вводят крошечные катушки для замедления кровотока. Однако, по словам радиолога Даррена Орбаха, проводившего операцию Денвер, лечение часто происходит слишком поздно, что приводит к тому, что 50-60% пациентов получают большие проблемы со здоровьем (в частности сердечную недостаточность и травмы головного мозга), из них 40% умирают, остальные остаются с серьезными неврологическими и когнитивными проблемами.