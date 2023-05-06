«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Клаар: Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении

klaar

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар высказался в интервью Общественному телевидению Армении о транзитном маршруте между Азербайджаном и Нахчываном.

«Я уверен, что достаточно легко или должно быть легко продвинуться вперед в вопросе согласования транзитных связей между Азербайджаном и Нахчываном, проходящих через Армению. Существует возможность достигнуть выгодного результата для всех заинтересованных сторон. Я надеюсь, что мы сможем добиться реального прогресса в этой сфере при наличии доброй воли со всех сторон. Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении, если будет железная дорога из Азербайджана через Армению в Нахчыван, а из Нахчывана в Гюмри и Карс», – подчеркнул спецпредставитель ЕС.

Клаара при этом воодушевила последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

«В преддверии этой встречи мы находились в тесной связи с нашими американскими коллегами, чтобы убедиться, что наши позиции сходятся. В этой связи мы делим общее стремление продвигать мирный процесс и добиваться прогресса по всем ключевым направлениям, в том числе в вопросе демаркации границ, а также вывода сил. Ожидаем, что в самое ближайшее время появятся новые инициативы на европейском уровне.

Для нас важно, чтобы Армения и Азербайджан находились за столом переговоров, чтобы мы добились результата, гарантирующего безопасное будущее Южного Кавказа.

Есть срочная необходимость всеобъемлющего урегулирования. И это то, к чему мы стремимся. Поэтому я не хочу делать предположения о плохих результатах. Скорее, я хочу сосредоточиться на том, чего мы можем добиться, а именно на всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать как мирный договор между Арменией и Азербайджаном, так и демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование коммуникаций», – пояснил Клаарр

Теги:
Из этой рубрики
klaar
Политика

Клаар: Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении

2023/05/06, 00:31
gafarova dogerti
Политика

В Лондоне указали на стабилизирующую роль Азербайджана в регионе

2023/05/05, 23:49
pashin5 e1683315230600
Политика

Пашинян заявил о готовности вернуть Азербайджану оккупированные села

2023/05/05, 23:38
pashin3
Политика

Пашинян высказался о тексте мирного соглашения с Азербайджаном

2023/05/05, 23:01
chavush6
Политика

Армения не заинтересована в процессе нормализации, заявил Чавушоглу

2023/05/05, 22:06
lavrov chavush1
Политика

Чавушоглу отправится в Москву и встретится с Лавровым

2023/05/05, 21:51
pashin7 2
Политика

Пашинян: Не могу сказать, что готов к войне. Я готов к миру

2023/05/05, 20:41
aze ros
Политика

Баку и Москва обсудили вопросы информационной безопасности

2023/05/05, 20:27
bayramov mirzoyan 1
Политика

Журавль в небе улетел, и теперь улететь может и синица из рук

2023/05/05, 19:59