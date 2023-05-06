Клаар: Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении

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Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар высказался в интервью Общественному телевидению Армении о транзитном маршруте между Азербайджаном и Нахчываном.

«Я уверен, что достаточно легко или должно быть легко продвинуться вперед в вопросе согласования транзитных связей между Азербайджаном и Нахчываном, проходящих через Армению. Существует возможность достигнуть выгодного результата для всех заинтересованных сторон. Я надеюсь, что мы сможем добиться реального прогресса в этой сфере при наличии доброй воли со всех сторон. Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении, если будет железная дорога из Азербайджана через Армению в Нахчыван, а из Нахчывана в Гюмри и Карс», – подчеркнул спецпредставитель ЕС.

Клаара при этом воодушевила последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

«В преддверии этой встречи мы находились в тесной связи с нашими американскими коллегами, чтобы убедиться, что наши позиции сходятся. В этой связи мы делим общее стремление продвигать мирный процесс и добиваться прогресса по всем ключевым направлениям, в том числе в вопросе демаркации границ, а также вывода сил. Ожидаем, что в самое ближайшее время появятся новые инициативы на европейском уровне.

Для нас важно, чтобы Армения и Азербайджан находились за столом переговоров, чтобы мы добились результата, гарантирующего безопасное будущее Южного Кавказа.

Есть срочная необходимость всеобъемлющего урегулирования. И это то, к чему мы стремимся. Поэтому я не хочу делать предположения о плохих результатах. Скорее, я хочу сосредоточиться на том, чего мы можем добиться, а именно на всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать как мирный договор между Арменией и Азербайджаном, так и демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование коммуникаций», – пояснил Клаарр