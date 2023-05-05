Чавушоглу: С освобождением Азербайджаном своих земель восстановлена уверенность тюркского мира

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Если бы нынешняя Турция существовала много лет назад, не было бы ни Ходжалинского геноцида, ни оккупации азербайджанских земель.

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что тогдашние власти Турции не защитили Азербайджан от армянской оккупации.

Министр также подчеркнул необходимость укрепления тюркского мира.

«Нам нужно объединить наши силы. С освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации была восстановлена уверенность тюркского мира. И все (страны — члены Организации тюркских государств) говорят, что в случае надобности, Турция будет с ними”, — отметил Чавушоглу.