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Пашинян высказался о тексте мирного соглашения с Азербайджаном

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Текст мирного соглашения должен быть максимально простым, понятным и давать как можно меньше повода для разночтений. Об этом в интервью радиостанции «Свобода» 5 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, стороны должны иметь механизм для обеспечения соблюдения этого соглашения, то есть должна быть совместная комиссия, должно быть четко понятно, какой орган принимает окончательное решение.

«Сейчас мы обсуждаем разные варианты», – добавил он.

Пашинян считает, что следующим вопросом являются механизмы разрешения споров. «Например, Армения считает, что этим органом должен быть какой-то один институт, Азербайджан считает, что этим органом должен быть другой институт. Относительно международных гарантий предлагается несколько вариантов, которые могут быть одинаково надежными. Но решения этой проблемы до сих пор нет», – подчеркнул он.

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