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Польша получит американские вертолеты Apache

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Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

«Мы получили заверение, что армия США по собственным ресурсам предоставит нам вертолеты » Apache «, которые хорошо работают с танками » Abrams «. Машины пойдут на восточный фланг НАТО и будут закрывать Брестские ворота», — сказал Блащак.

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