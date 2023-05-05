«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Президент Алиев выразил соболезнования Вучичу

alievvucic

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Сербии Вучичу в связи с трагедией в белградской школе.

«С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении Алиева, которое приводит «Азертадж».

Теги:
Из этой рубрики
pashin16
Мир

Пашинян — карабахскому армянину: Это вы сдали земли

2023/05/05, 20:13
alievvucic
Мир

Президент Алиев выразил соболезнования Вучичу

2023/05/05, 19:43
ros ukr2
Мир

Россия и Украина обменялись телами погибших

2023/05/05, 18:02
Screenshot 136
Мир

Аналитики назвали следующую зону борьбы России и Запада

2023/05/05, 17:53
galleryh5r
Мир

Разработчик БПЛА: Атаковавшие Кремль дроны были запущены не из Украины, а из Подмосковья

2023/05/05, 17:41
karl 1
Мир

Великобритания потратит до $125 млн на коронацию Карла III

2023/05/05, 17:27
157236378275
Мир

В мире подорожали мясо, сахар и рис

2023/05/05, 17:20
890f71d08211ec03bd0ba40daf6bc6c5 e1665580019495
Мир

«Спецоперация идет по плану»: Россия эвакуирует жителей 18 населенных пунктов

2023/05/05, 17:17
berlin sud
Мир

В Берлине вновь запретили российские и украинские флаги

2023/05/05, 17:10