Президент Алиев выразил соболезнования Вучичу

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Сербии Вучичу в связи с трагедией в белградской школе.

«С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении Алиева, которое приводит «Азертадж».