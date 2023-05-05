Гордон считает, что США помогут Азербайджану и Армении решить противоречия

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Украинской журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон убежден, что США помогут Азербайджану и Армении урегулировать территориальный конфликт, и в конечном итоге в этой ситуации не будет проигравших.

Гордон назвал переговоры между армянами и азербайджанцами, которые на этой неделе проходили в США, «гениальной историей».

«Я об этом говорил давно. Я говорил о том, что Соединенные Штаты в конце концов возьмут на себя посредничество между Арменией и Азербайджаном. Это был логичный шаг, потому что в Соединенных Штатах Америки огромная армянская община. Они там прекрасно живут, это очень богатые люди, они имеют вес в американском истеблишменте. Кроме того, там большая мусульманская община, и Турция лоббирует Азербайджан, мы знаем это», – сказал журналист.

Гордон подчеркнул, что от армянско-азербайджанской войны «все устали», об этом ему говорили высокопоставленные представители двух стран.

«Очень высокопоставленные политики и Армении, и Азербайджана (скажу без фамилий) в частных беседах говорили: «Мы бы уже давно договорились, если бы не эта проклятая-треклятая Россия. Это же они [россияне] все время так делают, потому что им выгодно, чтобы мы «чубилися між собою», – пересказал журналист.

По его мнению, в конечном итоге конфликт будет урегулирован путем восстановления территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года.

«Под эгидой Соединенных Штатов Америки будет полностью разрулен карабахский конфликт. Каким образом? Карабах снова, как в советское время, станет частью Азербайджана. Армяне Карабаха получат все права, получат шикарную экономику. Азербайджан вложит большие деньги в развитие Карабаха – все будет идти через экономику. Станет очень почетно и прекрасно живущим в Карабахе армянам быть гражданами Азербайджана, при этом оставаться армянами и сохранять свою армянскую идентичность. И армяне, которые живут в Карабахе, будут радоваться экономическому росту и своим финансовым возможностям», – убежден Гордон.

Армения, по его мнению, не будет проигравшей стороной в этом конфликте, потому что, главное, – она сможет вырваться из порочной зависимости от России.

«Что получает государство Армения? Армения прекращает многолетнюю войну, Армения получает мирный договор с Азербайджаном («мир – дружба – жвачка»)… Вот между евреями и немцами были очень хреновые отношения, а сейчас прекрасные, то же самое будет между армянами и азербайджанцами. Дружба, взаимное уважение, поездки делегаций – все будет. И Армения наконец получает независимость от России! И это ей гарантирует два крупных игрока – Соединенные Штаты Америки и Турция. Вот тебе мощнейший геополитический расклад, мощнейшая развязка, и нам она очень важна, потому что следующими восстановим – или, может быть, раньше еще, посмотрим, – территориальную целостность [мы]», – сказал Гордон.

Он подчеркнул, при таком развитии событий «вжарят» тольку одну страну.

«Государство Азербайджан выиграет, государство Армения выиграет, армяне Карабаха выиграют, Турция выиграет, США выиграют, а Россию, как всегда, вжарят», – сказал журналист.

В конечном итоге, по его мнению, российских миротворцев, которые сейчас находятся в Карабахе, «оттуда попрут».