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Алиевы приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра в селе Туг

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Ходжавендский район. Глава государства и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщил, что в рамках концептуального подхода к туризму, представленного в Туге, агентство реализует проекты по трем направлениям — развитие культурного туризма с сохранением историко-архитектурного стиля, экотуризм с эффективным использованием природных ресурсов, развитие туризма в концепции «зеленая дестинация», концепция развития устойчивого и общественного туризма с использованием ресурсов агротуризма.

Президент и первая леди также приняли участие в церемонии закладки фундамента административного центра и первого жилого квартала в селе в селе Туг Ходжавендского района.

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