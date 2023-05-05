Азербайджанец награжден медалью «За оборону Киева» (фото)

169 Просмотров

Награждены участники обороны столицы Украины Киева во время атаки со стороны России в феврале-марте прошлого года, сообщает Report.

Среди награжденных — уроженец Загатальского района Азербайджана Гулиев Шамхал Намик оглу.

Проживающий долгое время в Украине Шамхал Гулиев награжден военной администрацией Киевской области медалью «За оборону Киева и Киевской области».

Ш.Гулиев активно участвовал в доставке гуманитарной помощи. В прошлом году в период приостановки деятельности объектов общепита в результате неожиданной атаки российской армии Ш.Гулиев обеспечивал доставку помощи населению и отрядам самообороны.