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Токаев призвал усилить армию Казахстана дронами, роботами и высокоточными снарядами

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Президент Казахстана — верховный главнокомандующий ВС республики Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации казахстанской армии и призвал нарастить долю современного вооружения и техники.

«Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин», — сказал Токаев в пятницу на всеармейском совещании в Астане.

Важной задачей он назвал внедрение передовых информационных систем и технологий.

Он напомнил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии.

«Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны», — сказал Токаев, отметив, что «опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов».

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