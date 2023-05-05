Иран заявил о строительстве авианосца нового поколения

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Предприятия иранского военно-промышленного комплекса начали строить авианосец нового поколения.

Об этом сообщил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алиреза Тангсири.

«Одна из главных для нас на сегодняшний день программ — строительство авианосца, аналогов которому в мире не будет, — цитирует Тангсири агентство Tasnim. — Он будет способен разместить на борту не только самолеты, но и ракетные катера».

Командующий ВМС КСИР также отметил богатый опыт Ирана в судостроении, в частности, кораблей «Шахид Рудаки» и «Шахид Махдави».

Многоцелевой боевой корабль «Шахид Махдави» поступил на вооружение ВМС КСИР в марте этого года. Он располагает боевыми ракетными катерами класса «Ашура» и «Тарек», обладающими высокой маневренностью, а также 99 пусковыми установками ракет дальностью от 10 до 180 км, различными БПЛА, современными комплексами ПРО и РЛС.

«Его [«Шахида Махдави»] строительство было успехом, и сейчас отечественные специалисты занимаются созданием кораблей нового поколения и модернизацией существующих», — отметил Тангсири.